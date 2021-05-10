2021 Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111094
101111094 | Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 101111094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,59418
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 300,34143
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 594811
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101111094
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 248,59418
Tavan Puan: 300,34143
Başarı Sıralaması: 594811
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,31901
Tavan Puan: 283,01560
Başarı Sıralaması: 606416
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 223,59743
Tavan Puan: 262,08588
Başarı Sıralaması : 683000
Kontenjan 2018 : 25+1
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,05727
Tavan Puan: 312,72041
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 373653
Kontenjan 2017 : 25+1
Yerleşen 2017 : 26
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.