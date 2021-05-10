2021 Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü tercih kod numarası 101111094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,59418

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Tavan Puan: 300,34143

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 594811

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101111094

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,59418

Tavan Puan: 300,34143

Başarı Sıralaması: 594811

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,31901

Tavan Puan: 283,01560

Başarı Sıralaması: 606416

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 223,59743

Tavan Puan: 262,08588

Başarı Sıralaması : 683000

Kontenjan 2018 : 25+1

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,05727

Tavan Puan: 312,72041

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 373653

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.