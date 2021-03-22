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2021 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101110775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 320+8 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Tıp Bölümüne 328 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 528,03669

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 536,91259

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3300

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110775   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 528,03669

Tavan Puan: 536,91259

Başarı Sıralaması: 3300

Kontenjan 2020 – 2021 : 320+8

Yerleşen 2020 – 2021: 328

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,12096

Tavan Puan: 528,58568

Başarı Sıralaması:  3305

Kontenjan 2019:  320+8

Yerleşen 2019: 328

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 512,76655

Tavan Puan: 532,28299

Başarı Sıralaması :  3250

Kontenjan 2018 :  320+8

Yerleşen 2018 : 328

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 501,05088

Tavan Puan: 522,81370

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  2997

Kontenjan 2017 :  320+8

Yerleşen 2017 : 328

taban-puan.jpg

Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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