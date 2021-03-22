2021 Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101110775 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 320+8 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Tıp Bölümüne 328 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 528,03669
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 536,91259
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3300
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110775
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 528,03669
Tavan Puan: 536,91259
Başarı Sıralaması: 3300
Kontenjan 2020 – 2021 : 320+8
Yerleşen 2020 – 2021: 328
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 515,12096
Tavan Puan: 528,58568
Başarı Sıralaması: 3305
Kontenjan 2019: 320+8
Yerleşen 2019: 328
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 512,76655
Tavan Puan: 532,28299
Başarı Sıralaması : 3250
Kontenjan 2018 : 320+8
Yerleşen 2018 : 328
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 501,05088
Tavan Puan: 522,81370
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2997
Kontenjan 2017 : 320+8
Yerleşen 2017 : 328
Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.