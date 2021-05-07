2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010023
110010023 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 110010023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 436,00756
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 458,07269
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10142
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010023
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 436,00756
Tavan Puan: 458,07269
Başarı Sıralaması: 10142
Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6
Yerleşen 2020 – 2021: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 415,30063
Tavan Puan: 483,39242
Başarı Sıralaması: 14609
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 399,64069
Tavan Puan: 425,53942
Başarı Sıralaması : 18200
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 430,0264
Tavan Puan: 473,94242
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15454
Kontenjan 2017 : 220+6
Yerleşen 2017 : 226
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.