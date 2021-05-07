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2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010023

110010023 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 110010023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 436,00756

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 458,07269

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10142

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010023   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,00756

Tavan Puan: 458,07269

Başarı Sıralaması: 10142

Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6

Yerleşen 2020 – 2021: 226

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,30063

Tavan Puan: 483,39242

Başarı Sıralaması:  14609

Kontenjan 2019:  200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 399,64069

Tavan Puan: 425,53942

Başarı Sıralaması :  18200

Kontenjan 2018 :  220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 430,0264

Tavan Puan: 473,94242

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  15454

Kontenjan 2017 :  220+6

Yerleşen 2017 : 226

taban-puan.jpg

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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