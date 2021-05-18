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2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110010235

110010235 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110010235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 110010235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 335,05208

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 428,37782

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 96153

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010235   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 335,05208

Tavan Puan: 428,37782

Başarı Sıralaması: 96153

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,71011

Tavan Puan: 416,63557

Başarı Sıralaması:  90627

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,42846

Tavan Puan: 440,58978

Başarı Sıralaması :  56000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,25655

Tavan Puan: 444,68598

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  46207

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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