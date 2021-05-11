2021 Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208510131
208510131 | Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Akev Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Akev Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 208510131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Akev Üniversitesi , Vakıf , Sosyoloji Bölümü , İnsani Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 225,52349
Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 279,03369
Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 809598
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208510131
ÜNİVERSİTE: Antalya Akev Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsani Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 225,52349
Tavan Puan: 279,03369
Başarı Sıralaması: 809598
Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0
Yerleşen 2020 – 2021: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,90646
Tavan Puan: 271,11793
Başarı Sıralaması: 409811
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 254,42243
Tavan Puan: 286,23581
Başarı Sıralaması : 416000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,27553
Tavan Puan: 322,58042
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 292245
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.