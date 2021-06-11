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2021 Antalya Akev Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208590048

208590048 | Antalya Akev Üniversitesi Yat Kaptanlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Antalya Akev Üniversitesi Yat Kaptanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208590048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Akev Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Yat Kaptanlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü tercih kod numarası 208590048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Akev Üniversitesi   , Vakıf , Yat Kaptanlığı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yat Kaptanlığı  Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Yat Kaptanlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Taban Puanı: 243,49927

Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Antalya Akev Üniversitesi   Yat Kaptanlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1003562

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208590048   

ÜNİVERSİTE: Antalya Akev Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,49927

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1003562

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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