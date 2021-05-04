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2021 Antalya Bilim Üni. Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410613

206410613 | Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Antalya Bilim Üni. Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410613

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206410613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 225,59848

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 361,21258

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 571319

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410613   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,59848

Tavan Puan: 361,21258

Başarı Sıralaması: 571319

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 389,63721

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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