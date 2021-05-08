2021 Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410059
206410059 | Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 206410059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 329,01163
Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Tavan Puan: 343,41718
Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 188917
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410059
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,01163
Tavan Puan: 343,41718
Başarı Sıralaması: 188917
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,24236
Tavan Puan: 347,39555
Başarı Sıralaması: 188468
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,06439
Tavan Puan: 371,19397
Başarı Sıralaması : 249000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,44415
Tavan Puan: 358,11100
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 112862
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.