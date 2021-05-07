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2021 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410023

206410023 | Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206410023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 24+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 415,7167

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 439,86848

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20263

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410023   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 415,7167

Tavan Puan: 439,86848

Başarı Sıralaması: 20263

Kontenjan 2020 – 2021 : 24+0

Yerleşen 2020 – 2021: 24

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,67706

Tavan Puan: 425,78498

Başarı Sıralaması:  28859

Kontenjan 2019:  16+0

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,71931

Tavan Puan: 393,50616

Başarı Sıralaması :  33500

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,49575

Tavan Puan: 482,62289

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  27156

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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