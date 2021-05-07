2021 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410023
206410023 | Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206410023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 24+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 415,7167
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 439,86848
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 20263
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206410023
ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 415,7167
Tavan Puan: 439,86848
Başarı Sıralaması: 20263
Kontenjan 2020 – 2021 : 24+0
Yerleşen 2020 – 2021: 24
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,67706
Tavan Puan: 425,78498
Başarı Sıralaması: 28859
Kontenjan 2019: 16+0
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 380,71931
Tavan Puan: 393,50616
Başarı Sıralaması : 33500
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,49575
Tavan Puan: 482,62289
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27156
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.