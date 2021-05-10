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2021 Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206410535

206410535 | Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206410535

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Antalya Bilim Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206410535 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Bilim Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 255,33233

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 350,43063

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 543136

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206410535   

ÜNİVERSİTE: Antalya Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,33233

Tavan Puan: 350,43063

Başarı Sıralaması: 543136

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,05137

Tavan Puan: 323,94737

Başarı Sıralaması:  480355

Kontenjan 2019:  44+0

Yerleşen 2019: 44

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,8786

Tavan Puan: 327,80121

Başarı Sıralaması :  490000

Kontenjan 2018 :  44+0

Yerleşen 2018 : 44

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,10617

Tavan Puan: 360,69140

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  180700

Kontenjan 2017 :  18+0

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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