2021 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? soruları şu sıralar internet mecrasında öğrenciler tarafından sıklıkla aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

2021 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının ardından yapılan açıklamaya göre Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi.

2021 AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 4 Eylül'de yapılması planlanan yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağını duyururken Atatürk üniversitesi yaz okulu sınavlarının ise 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacağı belirtildi.