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2021 AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 2.dönem sınav takvimi duyuruldu. Binlerce açık lise öğrencisi 2.dönemde gördüğü derslerden sorumlu tutularak sınava girecek. Peki AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? İşte AÖL 2. dönem sınav takvimi 2021...

2021 AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

 Açık Öğretim Lisesi sınavları birinci dönemde 26-27 Aralık'ta toplam 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Sınavların online yapılması kararlaştırıldı. Peki AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? 2.dönemde sınavlar online mi yapılacak? İşte AÖL 2. dönem sınav takvimi 2021...

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ, UZAKTAN MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavlarının online olacağının açıklanmasının ardından gözler 2.dönem sınavlarına çevrildi.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin,  "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

2.DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt  Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 

Ancak daha sonra MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Buna göre henüz tarihler belli olmadı.

AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihi 2021

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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