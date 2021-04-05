2021 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Buna göre öğrenciler işlemlerini 17 Mayıs ‐ 18 Haziran tarihleri arasında tamamlayabilecek. Binlerce aday kayıt yenileme işlemlerinin ardından Temmuz ayı içerisinde sınavlarına girecek. Peki AÖL 3. dönem sınavı olacak mı, ne zaman? AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir 2021?

2021 AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2021 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' da başlayacak. 5 gün sürecek sınavlar 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' da bitecek. 3. dönem sınavlarının online yapılacağı duyuruldu.

Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?

İşte Bakanlığın yayımladığı yazı;

''Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavları İlgi Makam Oluru doğrultusunda çevrim içi (online) olarak yapılmıştır.

Bakanlığımızın 2021 yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtilmiştir.

İlgi Makam Oluru ile açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının, salon sayılarının yeterli olması halinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav merkezlerinde yapılması uygun görülmüş ancak planlanan salon sayılarına salgının etkileri sebebiyle ulaşılamamıştır.

Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-19) salgınının da vaka sayılarındaki artış nedeniyle; açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59' a kadar çevrim içi olarak yapılması ve bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sisteminin 1 (bir) gün süreyle açılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.''

AÖL 3. DÖNEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

17 yaşını doldurmuş açık liseliler III. Dönem kayıt yenileme yaptırarak 3. dönem sınavlarına girebilecekler.