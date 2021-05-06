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2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301610023

301610023 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301610023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi   Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 301610023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi , KKTC , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 240,95614

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301610023   

ÜNİVERSİTE: Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 240,95614

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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