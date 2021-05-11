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2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 301610011

301610011 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 301610011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi   Tasarım Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 301610011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi , KKTC , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 222,05709

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 355,47129

Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 849780

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301610011   

ÜNİVERSİTE: Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,05709

Tavan Puan: 355,47129

Başarı Sıralaması: 849780

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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