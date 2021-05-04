2021 Artvin Çoruh Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101370270

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101370270 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 244,96382

Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 318,31389

Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 450475

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370270

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,96382

Tavan Puan: 318,31389

Başarı Sıralaması: 450475

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

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2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

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2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.