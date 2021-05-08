2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101370271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101370271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 317,6125

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 365,05139

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 225122

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370271

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,6125

Tavan Puan: 365,05139

Başarı Sıralaması: 225122

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.