2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101310146
101310146 | Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101310146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 337,95438
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 357,82169
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 89168
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101310146
ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Artvin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 337,95438
Tavan Puan: 357,82169
Başarı Sıralaması: 89168
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,22485
Tavan Puan: 355,77156
Başarı Sıralaması: 119130
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 309,04034
Tavan Puan: 360,46016
Başarı Sıralaması : 178000
Kontenjan 2018 : 55+2
Yerleşen 2018 : 57
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,54075
Tavan Puan: 370,22848
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 111858
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.