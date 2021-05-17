2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101310146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101310146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 337,95438

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 357,82169

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 89168

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101310146

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,95438

Tavan Puan: 357,82169

Başarı Sıralaması: 89168

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,22485

Tavan Puan: 355,77156

Başarı Sıralaması: 119130

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,04034

Tavan Puan: 360,46016

Başarı Sıralaması : 178000

Kontenjan 2018 : 55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,54075

Tavan Puan: 370,22848

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 111858

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.