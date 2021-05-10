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2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101370267

101370267 | Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Artvin ilimizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101370267

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Artvin  ilinde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu   Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 101370267 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Artvin Çoruh Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Artvin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 237,26054

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 328,72512

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 691591

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101370267   

ÜNİVERSİTE: Artvin Çoruh Üniversitesi

FAKÜLTE: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ŞEHİR: Artvin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,26054

Tavan Puan: 328,72512

Başarı Sıralaması: 691591

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,39302

Tavan Puan: 298,31214

Başarı Sıralaması:  695931

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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