2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021
Aile, Çalışma ve Sosyal Polistaklar Bakanı Başkanlığında yapılan son toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarını 2 bin 825 lira olarak duyurdu. Piyasadaki dalgalanmalarla birlikte yeni yıl için belirlenen asgari ücretin dış ülkelerdeki oranı da merak konusu oldu.
Asgari Ücret Tespit Komiyonu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında yapılan dördüncüsü toplantısı da sona erdi. Bunun üzerine 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 21,56 olarak açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlar için 2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | 2021 asgari ücretle ne alınır? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...
2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?
Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 dolar 7,47 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. 2021 yılının asgari ücret tutarı ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda bir aylık asgari ücret tutarı, 378,29 Dolar olarak hesaplanıyor.
Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021
|Yıl
|Asgari Ücret
|Ort. USD Kuru-Alış
|Dolar Karşılığı
|1999
|58,948,065
|418823
|140,74
|2000
|82.417.500
|624573
|131,95
|2001
|102.369.600
|1228499
|83,32
|2002
|163.563.536
|1506431
|108,58
|2003
|225.999.000
|1491635
|151,51
|2004
|303.079.500
|1421923
|213,14
|2005
|350
|1,3408
|261,19
|2006
|380
|1,4318
|265,73
|2007
|403
|1,3015
|310
|2008
|481
|1,293
|372
|2009
|523
|1,5474
|337,41
|2010
|546
|1,5011
|363,73
|2011
|629
|1,6708
|376,46
|2012
|701
|1,7921
|391,16
|2013
|773
|1,902
|406,41
|2014
|846
|2,1881
|386,64
|2015
|949
|2,7209
|348,78
|2016
|1300
|3,0223
|430,13
|2017
|1404
|3,6491
|384,75
|2018
|1603
|4,81158
|333,16
Asgari ücret ne kadar oldu 2021 Asgari ücret ne kadar arttı? Yüzde kaç zam geldi?
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2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO?
Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 Euro ise 9,15 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Yani 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, 308,84 Euro ediyor.
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Asgari ücret yıllardır enflasyon oranı veya üzerinde artırılıyor. Fakat Türk Lirası'nın son yıllarda yaşadığı büyük değer kaybı, asgari ücretlilerin alım gücünde ciddi bir gerilemeye yol açtı. Türkiye'de bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2016 yılı başında 500 euronun üzerindeyken, 2020 sonunda bu miktar 300 euro seviyelerine geriledi.
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ÇEYREK ALTIN ASGARİ ÜCRET 2021
Yıllar AltınFiyatı As.Üc. As.Üc./AltınFiyatı
Çeyrek Net Adet
1999 5,00 TL 57.62 TL 11,52
2000 9,00 TL 80.55 TL 8,95
2001 10,50 TL 102.36 TL 9,74
2002 23,50 TL 163.56 TL 6,96
2003 32,00 TL 226.00 TL 7,06
2004 32,25 TL 303.07 TL 9,39
2005 33,00 TL 350.15 TL 10,61
2006 38,50 TL 380.46 TL 9,88
2007 50,00 TL 403,02 TL 8,06
2008 54,00 TL 481,55 TL 8,91
2009 72,50 TL 527,13 TL 7,27
2010 91,00 TL 577,01 TL 6,34
2011 118,00 TL 629,96 TL 5,33
2012 167,00 TL 701,44 TL 4,20
2013 166,00 TL 773,01 TL 4,66
2014 161,00 TL 846,00 TL 5,25
2015 150,00 TL 949,07 TL 6,33
2016 176,50 TL 1300,98 TL 7,37
2017 240,00 TL 1404,06 TL 5,85
2018 265,00 TL 1603,12 TL 6,05
2019 360,00 TL 2020,59 TL 5,61
2020 490,00 TL 2324,70 TL 4,74