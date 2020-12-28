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2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Polistaklar Bakanı Başkanlığında yapılan son toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için belirlenen asgari ücret tutarını 2 bin 825 lira olarak duyurdu. Piyasadaki dalgalanmalarla birlikte yeni yıl için belirlenen asgari ücretin dış ülkelerdeki oranı da merak konusu oldu.

2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

Asgari Ücret Tespit Komiyonu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında yapılan dördüncüsü toplantısı da sona erdi. Bunun üzerine 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 21,56 olarak açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlar için 2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | 2021 asgari ücretle ne alınır? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 dolar 7,47 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. 2021 yılının asgari ücret tutarı ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda bir aylık asgari ücret tutarı, 378,29 Dolar olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

YılAsgari Ücret Ort. USD Kuru-AlışDolar Karşılığı
199958,948,065418823140,74
200082.417.500624573131,95
2001102.369.600122849983,32
2002163.563.5361506431108,58
2003225.999.0001491635151,51
2004303.079.5001421923213,14
20053501,3408261,19
20063801,4318265,73
20074031,3015310
20084811,293372
20095231,5474337,41
20105461,5011363,73
20116291,6708376,46
20127011,7921391,16
20137731,902406,41
20148462,1881386,64
20159492,7209348,78
201613003,0223430,13
201714043,6491384,75
201816034,81158333,16

2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

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2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO?

Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 Euro ise 9,15 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Yani 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, 308,84 Euro ediyor. 

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Asgari ücret yıllardır enflasyon oranı veya üzerinde artırılıyor. Fakat Türk Lirası'nın son yıllarda yaşadığı büyük değer kaybı, asgari ücretlilerin alım gücünde ciddi bir gerilemeye yol açtı. Türkiye'de bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2016 yılı başında 500 euronun üzerindeyken, 2020 sonunda bu miktar 300 euro seviyelerine geriledi.

2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

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ÇEYREK ALTIN ASGARİ ÜCRET 2021

Yıllar        AltınFiyatı     As.Üc.        As.Üc./AltınFiyatı
                Çeyrek        Net             Adet

1999          5,00 TL       57.62 TL      11,52

2000          9,00 TL       80.55 TL       8,95

2001         10,50 TL     102.36 TL     9,74

2002         23,50 TL     163.56 TL     6,96

2003         32,00 TL     226.00 TL     7,06

2004         32,25 TL     303.07 TL     9,39

2005         33,00 TL     350.15 TL     10,61

2006         38,50 TL     380.46 TL     9,88

2007         50,00 TL     403,02 TL     8,06

2008         54,00 TL     481,55 TL     8,91

2009         72,50 TL     527,13 TL     7,27

2010         91,00 TL     577,01 TL     6,34

2011         118,00 TL   629,96 TL     5,33

2012         167,00 TL   701,44 TL     4,20

2013         166,00 TL   773,01 TL     4,66

2014         161,00 TL   846,00 TL     5,25

2015         150,00 TL   949,07 TL     6,33

2016         176,50 TL   1300,98 TL     7,37

2017         240,00 TL   1404,06 TL     5,85

2018         265,00 TL   1603,12 TL     6,05

2019        360,00 TL   2020,59 TL     5,61

2020        490,00 TL   2324,70 TL     4,74

2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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