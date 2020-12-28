2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | Çeyrek altın asgari ücret 2021

Asgari Ücret Tespit Komiyonu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında yapılan dördüncüsü toplantısı da sona erdi. Bunun üzerine 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 21,56 olarak açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlar için 2021 asgari ücret kaç dolar? Kaç Euro? | 2021 asgari ücretle ne alınır? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 dolar 7,47 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. 2021 yılının asgari ücret tutarı ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bu kapsamda bir aylık asgari ücret tutarı, 378,29 Dolar olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Yıl Asgari Ücret Ort. USD Kuru-Alış Dolar Karşılığı 1999 58,948,065 418823 140,74 2000 82.417.500 624573 131,95 2001 102.369.600 1228499 83,32 2002 163.563.536 1506431 108,58 2003 225.999.000 1491635 151,51 2004 303.079.500 1421923 213,14 2005 350 1,3408 261,19 2006 380 1,4318 265,73 2007 403 1,3015 310 2008 481 1,293 372 2009 523 1,5474 337,41 2010 546 1,5011 363,73 2011 629 1,6708 376,46 2012 701 1,7921 391,16 2013 773 1,902 406,41 2014 846 2,1881 386,64 2015 949 2,7209 348,78 2016 1300 3,0223 430,13 2017 1404 3,6491 384,75 2018 1603 4,81158 333,16

Asgari ücret ne kadar oldu 2021 Asgari ücret ne kadar arttı? Yüzde kaç zam geldi?

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2021 ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO?

Günlük piyasa değerleri kapsamında, 1 Euro ise 9,15 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Yani 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret, 308,84 Euro ediyor.

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Asgari ücret yıllardır enflasyon oranı veya üzerinde artırılıyor. Fakat Türk Lirası'nın son yıllarda yaşadığı büyük değer kaybı, asgari ücretlilerin alım gücünde ciddi bir gerilemeye yol açtı. Türkiye'de bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2016 yılı başında 500 euronun üzerindeyken, 2020 sonunda bu miktar 300 euro seviyelerine geriledi.

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ÇEYREK ALTIN ASGARİ ÜCRET 2021

Yıllar AltınFiyatı As.Üc. As.Üc./AltınFiyatı

Çeyrek Net Adet

1999 5,00 TL 57.62 TL 11,52

2000 9,00 TL 80.55 TL 8,95

2001 10,50 TL 102.36 TL 9,74

2002 23,50 TL 163.56 TL 6,96

2003 32,00 TL 226.00 TL 7,06

2004 32,25 TL 303.07 TL 9,39

2005 33,00 TL 350.15 TL 10,61

2006 38,50 TL 380.46 TL 9,88

2007 50,00 TL 403,02 TL 8,06

2008 54,00 TL 481,55 TL 8,91

2009 72,50 TL 527,13 TL 7,27

2010 91,00 TL 577,01 TL 6,34

2011 118,00 TL 629,96 TL 5,33

2012 167,00 TL 701,44 TL 4,20

2013 166,00 TL 773,01 TL 4,66

2014 161,00 TL 846,00 TL 5,25

2015 150,00 TL 949,07 TL 6,33

2016 176,50 TL 1300,98 TL 7,37

2017 240,00 TL 1404,06 TL 5,85

2018 265,00 TL 1603,12 TL 6,05

2019 360,00 TL 2020,59 TL 5,61

2020 490,00 TL 2324,70 TL 4,74