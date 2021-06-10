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2021 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban, Tavan Puan | 207450294

207450294 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban, Tavan Puan | 207450294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu    Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 207450294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü , Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 47+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 27 kişi yerleşmiştir.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207450294   

ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 47+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 27

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,92321

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1560058

Kontenjan 2019:  30+0

Yerleşen 2019: Doldu-30

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