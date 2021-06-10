2021 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban, Tavan Puan | 207450276

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 207450276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 258,08117

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 837674

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207450276

ÜNİVERSİTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,08117

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 837674

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,70127

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 535319

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5