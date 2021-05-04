2021 Atatürk Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 101490406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 242,54314

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 316,69494

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 463190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490406

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,54314

Tavan Puan: 316,69494

Başarı Sıralaması: 463190

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,75677

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 475684

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.