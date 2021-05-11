2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 1085102112021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1085102472021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 1043104462021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1098901382021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410818Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1068101082021 Karabük Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061106632021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411064

2021 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411064

101411064 | Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Açıköğretim Fakültesi   İşletme (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101411064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , İşletme (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında İşletme (Açıköğretim) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 213,0939

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 321,60377

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 944884

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411064   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 213,0939

Tavan Puan: 321,60377

Başarı Sıralaması: 944884

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,60606

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: 54

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 294,63349

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  1000+25

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 393,24224

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  1000+25

Yerleşen 2017 : 14

taban-puan.jpg

Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT