2021 Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411134

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101411134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 209,76543

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 364,69930

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 966729

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101411134

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 209,76543

Tavan Puan: 364,69930

Başarı Sıralaması: 966729

Kontenjan 2020 – 2021 : 300+8

Yerleşen 2020 – 2021: 308

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 386,73477

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 400+10

Yerleşen 2019: 129

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 342,51432

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 1000+25

Yerleşen 2018 : 71

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 380,96146

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 1500+38

Yerleşen 2017 : 66

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.