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2021 Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490389

101490389 | Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101490389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 231,76401

Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 293,12012

Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 743853

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101490389   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 231,76401

Tavan Puan: 293,12012

Başarı Sıralaması: 743853

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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