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2021 Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410172

101410172 | Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atatürk Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 101410172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 273,88382

Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 396,75614

Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 349412

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101410172   

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,88382

Tavan Puan: 396,75614

Başarı Sıralaması: 349412

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,28581

Tavan Puan: 353,53086

Başarı Sıralaması:  346949

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,38016

Tavan Puan: 392,03659

Başarı Sıralaması :  306000

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,11012

Tavan Puan: 367,90140

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  228530

Kontenjan 2017 :  90+3

Yerleşen 2017 : 93

taban-puan.jpg

Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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