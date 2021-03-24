2021 Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101411213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 465,20984
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 465,20984
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 41610
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101411213
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 465,20984
Tavan Puan: 465,20984
Başarı Sıralaması: 41610
Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 441,44871
Tavan Puan: 441,44871
Başarı Sıralaması: 35485
Kontenjan 2019: 1+0
Yerleşen 2019: 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 411,9556
Tavan Puan: 411,95560
Başarı Sıralaması : 44600
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 1
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,6049
Tavan Puan: 421,60490
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34488
Kontenjan 2017 : 1+0
Yerleşen 2017 : 1
Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.