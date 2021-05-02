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2021 Atılım Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290172

200290172 | Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Atılım Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Atılım Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200290172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 336,7608

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 444,84022

Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 179529

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290172   

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 336,7608

Tavan Puan: 444,84022

Başarı Sıralaması: 179529

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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