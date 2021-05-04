2021 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü tercih kod numarası 200290152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban Puanı: 240,45892

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Tavan Puan: 300,65689

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Başarı Sıralaması: 474469

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200290152

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,45892

Tavan Puan: 300,65689

Başarı Sıralaması: 474469

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,48714

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 383762

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,68699

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 673230

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.