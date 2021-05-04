2021 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290152
200290152 | Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü tercih kod numarası 200290152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban Puanı: 240,45892
Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Tavan Puan: 300,65689
Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Başarı Sıralaması: 474469
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200290152
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %25 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,45892
Tavan Puan: 300,65689
Başarı Sıralaması: 474469
Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0
Yerleşen 2020 – 2021: 37
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,48714
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 383762
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,68699
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 673230
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.