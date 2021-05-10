2021 Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211598

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200211598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Grafik Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 228,32162

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 324,89639

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 779016

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200211598

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,32162

Tavan Puan: 324,89639

Başarı Sıralaması: 779016

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,80137

Tavan Puan: 245,64738

Başarı Sıralaması: 788544

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 244,34109

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 17+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,59712

Tavan Puan: 296,58268

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 476877

Kontenjan 2017 : 17+0

Yerleşen 2017 : 17

Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.