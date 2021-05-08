2021 Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200211377
200211377 | Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200211377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 364,42713
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 382,97174
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 99681
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200211377
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 364,42713
Tavan Puan: 382,97174
Başarı Sıralaması: 99681
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,03286
Tavan Puan: 363,45096
Başarı Sıralaması: 81396
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 348,98536
Tavan Puan: 353,99519
Başarı Sıralaması : 72900
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 367,66547
Tavan Puan: 370,62792
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 62119
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.