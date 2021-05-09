2021 Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 200210104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 261,3911

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 307,81477

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 500363

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210104

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,3911

Tavan Puan: 307,81477

Başarı Sıralaması: 500363

Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0

Yerleşen 2020 – 2021: 49

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,34031

Tavan Puan: 276,65147

Başarı Sıralaması: 542579

Kontenjan 2019: 49+0

Yerleşen 2019: 49

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,13163

Tavan Puan: 285,77339

Başarı Sıralaması : 550000

Kontenjan 2018 : 49+0

Yerleşen 2018 : 49

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,71142

Tavan Puan: 328,27205

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 242225

Kontenjan 2017 : 49+0

Yerleşen 2017 : 49

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.