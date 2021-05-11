2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210291

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 200210291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 216,60353

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 293,82261

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 912143

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210291

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,60353

Tavan Puan: 293,82261

Başarı Sıralaması: 912143

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,16879

Tavan Puan: 257,53281

Başarı Sıralaması: 627130

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 306,26048

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 26+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,68808

Tavan Puan: 317,99914

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 331147

Kontenjan 2017 : 23+0

Yerleşen 2017 : 23

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.