2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210291
200210291 | Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 200210291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 216,60353
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 293,82261
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 912143
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210291
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 216,60353
Tavan Puan: 293,82261
Başarı Sıralaması: 912143
Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0
Yerleşen 2020 – 2021: 37
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,16879
Tavan Puan: 257,53281
Başarı Sıralaması: 627130
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 306,26048
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 26+0
Yerleşen 2018 : 9
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,68808
Tavan Puan: 317,99914
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 331147
Kontenjan 2017 : 23+0
Yerleşen 2017 : 23
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.