2021 Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310606

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200310606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Avrasya Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 211,76639

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 317,57790

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 668715

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200310606

ÜNİVERSİTE: Avrasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,76639

Tavan Puan: 317,57790

Başarı Sıralaması: 668715

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,44443

Tavan Puan: 261,64928

Başarı Sıralaması: 437864

Kontenjan 2019: 63+0

Yerleşen 2019: 63

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 210,1007

Tavan Puan: 263,40742

Başarı Sıralaması : 424000

Kontenjan 2018 : 63+0

Yerleşen 2018 : 63

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 275,19818

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 63+0

Yerleşen 2017 : 54

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.