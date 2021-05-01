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2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310961

100310961 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 366,94507

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 446,93132

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 136176

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310961   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 366,94507

Tavan Puan: 446,93132

Başarı Sıralaması: 136176

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,69293

Tavan Puan: 382,01899

Başarı Sıralaması:  120013

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,77768

Tavan Puan: 437,01942

Başarı Sıralaması :  90200

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,06513

Tavan Puan: 438,47033

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  65452

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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