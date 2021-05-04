2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100310616
100310616 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100310616 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Biyosistem Mühendisliği Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyosistem Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Biyosistem Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 252,7951
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 278,34317
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 412373
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310616
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,7951
Tavan Puan: 278,34317
Başarı Sıralaması: 412373
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,12849
Tavan Puan: 260,48549
Başarı Sıralaması: 412394
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 206,5997
Tavan Puan: 253,05001
Başarı Sıralaması : 426000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,14702
Tavan Puan: 253,64789
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 275150
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.