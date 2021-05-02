2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310952
100310952 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 319,60063
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 332,20970
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 210862
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310952
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,60063
Tavan Puan: 332,20970
Başarı Sıralaması: 210862
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,28543
Tavan Puan: 303,14428
Başarı Sıralaması: 220872
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 270,21653
Tavan Puan: 287,74903
Başarı Sıralaması : 223000
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289,45253
Tavan Puan: 306,73963
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 163278
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.