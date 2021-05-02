2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310952

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 319,60063

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 332,20970

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 210862

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310952

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,60063

Tavan Puan: 332,20970

Başarı Sıralaması: 210862

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,28543

Tavan Puan: 303,14428

Başarı Sıralaması: 220872

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,21653

Tavan Puan: 287,74903

Başarı Sıralaması : 223000

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,45253

Tavan Puan: 306,73963

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 163278

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.