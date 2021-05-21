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2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310097

100310097 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 100310097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 298,6433

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 364,99513

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 46119

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310097   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,6433

Tavan Puan: 364,99513

Başarı Sıralaması: 46119

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,51287

Tavan Puan: 374,63320

Başarı Sıralaması:  46428

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,19724

Tavan Puan: 340,75431

Başarı Sıralaması :  41800

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,10225

Tavan Puan: 371,97103

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  44552

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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