2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310943

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310943 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 240+6 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 350,9709

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 414,44220

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 157518

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310943

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,9709

Tavan Puan: 414,44220

Başarı Sıralaması: 157518

Kontenjan 2020 – 2021 : 240+6

Yerleşen 2020 – 2021: 246

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,5188

Tavan Puan: 360,34083

Başarı Sıralaması: 168373

Kontenjan 2019: 240+6

Yerleşen 2019: 246

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,9765

Tavan Puan: 337,74127

Başarı Sıralaması : 176000

Kontenjan 2018 : 240+6

Yerleşen 2018 : 246

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,76484

Tavan Puan: 392,12554

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 138036

Kontenjan 2017 : 250+7

Yerleşen 2017 : 257

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.