2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310943
100310943 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100310943 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 240+6 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 350,9709
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 414,44220
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 157518
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310943
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 350,9709
Tavan Puan: 414,44220
Başarı Sıralaması: 157518
Kontenjan 2020 – 2021 : 240+6
Yerleşen 2020 – 2021: 246
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,5188
Tavan Puan: 360,34083
Başarı Sıralaması: 168373
Kontenjan 2019: 240+6
Yerleşen 2019: 246
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,9765
Tavan Puan: 337,74127
Başarı Sıralaması : 176000
Kontenjan 2018 : 240+6
Yerleşen 2018 : 246
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,76484
Tavan Puan: 392,12554
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 138036
Kontenjan 2017 : 250+7
Yerleşen 2017 : 257
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.