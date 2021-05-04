2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310388
100310388 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 100310388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 239,36865
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tavan Puan: 255,64083
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 480505
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310388
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 239,36865
Tavan Puan: 255,64083
Başarı Sıralaması: 480505
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 242,35985
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: 19
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 246,21197
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,82823
Tavan Puan: 249,75875
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 301856
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.