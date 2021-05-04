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2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310388

100310388 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 100310388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 239,36865

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Tavan Puan: 255,64083

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 480505

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310388   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,36865

Tavan Puan: 255,64083

Başarı Sıralaması: 480505

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 242,35985

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 246,21197

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,82823

Tavan Puan: 249,75875

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  301856

Kontenjan 2017 :  30+1

Yerleşen 2017 : 31

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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