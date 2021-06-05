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2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100370549

100370549 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100370549

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi     Yenipazar Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü tercih kod numarası 100370549 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü , Yenipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 48 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100370549   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 48

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-51

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