2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100350854

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100350854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Yenipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 203,69114

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1526289

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350854

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,69114

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1526289

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,29836

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1508124

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103