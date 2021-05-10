2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310079

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 100310079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Felsefe Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 235,78056

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Tavan Puan: 348,94935

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 704923

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310079

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,78056

Tavan Puan: 348,94935

Başarı Sıralaması: 704923

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,96291

Tavan Puan: 345,10461

Başarı Sıralaması: 729862

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 284,55601

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 44

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,89187

Tavan Puan: 305,48783

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 390784

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.