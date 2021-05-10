2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110610044Son dakika | TBMM'den İsrail'e ortak tepki!2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903202021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1025301272021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031110962021 Giresun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045103652021 Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015105772021 Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109430064Skandal paylaşım! Pamukkale'de çıplak fotoğraf çektiren 2 turiste tepki2021 Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103390163
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100330338

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100330338

100330338 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100330338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Aydın İktisat Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 100330338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , Aydın İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 232,09489

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 267,36992

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 740511

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100330338   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Aydın İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 232,09489

Tavan Puan: 267,36992

Başarı Sıralaması: 740511

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,63786

Tavan Puan: 260,22368

Başarı Sıralaması:  758433

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 241,91988

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,41168

Tavan Puan: 239,75555

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  427985

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT