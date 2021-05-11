2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100330347
100330347 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100330347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Söke İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 226,31797
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 242,86193
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 800549
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100330347
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Söke İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 226,31797
Tavan Puan: 242,86193
Başarı Sıralaması: 800549
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,66627
Tavan Puan: 238,72707
Başarı Sıralaması: 765831
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 256,43289
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 26
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205,04676
Tavan Puan: 240,60999
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 441105
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.