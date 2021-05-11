2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100330347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 100330347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Söke İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 226,31797

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 242,86193

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 800549

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100330347

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Söke İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 226,31797

Tavan Puan: 242,86193

Başarı Sıralaması: 800549

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,66627

Tavan Puan: 238,72707

Başarı Sıralaması: 765831

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 256,43289

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,04676

Tavan Puan: 240,60999

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 441105

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.