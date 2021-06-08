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2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100351516

100351516 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100351516

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi     Yenipazar Meslek Yüksekokulu   Maliye  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü tercih kod numarası 100351516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   , Devlet , Maliye  Bölümü , Yenipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye  Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Maliye  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü Taban Puanı: 207,03713

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Maliye  Bölümü Başarı Sıralaması: 1478591

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351516   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,03713

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1478591

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,2195

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1494084

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103

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