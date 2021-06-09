2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100350121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100350121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 204,04098

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1521242

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100350121

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Aydın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,04098

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1521242

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,75422

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1562703

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52