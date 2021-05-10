2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100310422

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 100310422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 258,76135

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 322,00083

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 518529

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310422

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,76135

Tavan Puan: 322,00083

Başarı Sıralaması: 518529

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,23119

Tavan Puan: 294,06063

Başarı Sıralaması: 543525

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,40699

Tavan Puan: 274,59269

Başarı Sıralaması : 576000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,74767

Tavan Puan: 309,46213

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 293371

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.