2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100310422
100310422 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 100310422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 258,76135
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 322,00083
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 518529
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100310422
ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Aydın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,76135
Tavan Puan: 322,00083
Başarı Sıralaması: 518529
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,23119
Tavan Puan: 294,06063
Başarı Sıralaması: 543525
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 235,40699
Tavan Puan: 274,59269
Başarı Sıralaması : 576000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,74767
Tavan Puan: 309,46213
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 293371
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.