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2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100330135

100330135 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100330135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 100330135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 233,20913

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 278,58526

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 729546

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100330135   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 233,20913

Tavan Puan: 278,58526

Başarı Sıralaması: 729546

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,96398

Tavan Puan: 275,92716

Başarı Sıralaması:  739045

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 253,23599

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 42

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,09975

Tavan Puan: 298,86062

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  341055

Kontenjan 2017 :  115+3

Yerleşen 2017 : 118

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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